PAK vs NZ Super 8 Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के पहले मैच में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड के साथ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना था, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया। इस मैच के रद्द होने के बाद दोनों टीमों के बीच एक-अक अंक बांट दिए गए।

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग का फैसला किया था। टॉस के वक्त बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बाद ऐसी बारिश हुई कि उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया और फिर ऐसा फैसला लिया गया। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए थे वहीं पाकिस्तान की टीम में एक बदलाव हुआ था और फखर जमां की टीम में वापसी हुई थी।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।

