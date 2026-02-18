PAK vs NAM Cricket Match Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मैच पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला जाएगा। इस मैच के बाद ही सुपर 8 की आठवीं टीम तय हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए यह करो या मरो का मैच है। अगर यह मैच पाकिस्तान जीता तो सुपर 8 में भारत के साथ ग्रुप ए से उसे एंट्री मिलेगी। वहीं अगर पाकिस्तान हारा तो यूएसए सुपर 8 में पहुंच जाएगी।

पाकिस्तान ने अपना पहला मैच नीदरलैंड्स और दूसरा मैच यूएसए के खिलाफ जीता था। उसके बाद तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अब चौथे और अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान का अहम मुकाबला नामीबिया से है। नामीबिया की टीम पहले ही अपने तीनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब उसके पास उलटफेर करने और सम्मान बचाने का आखिरी मौका है।

T20 World Cup 2026, PAK vs NAM Match LIVE Streaming Details In Hindi

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच कहां खेला जाएगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया के बीच मैच बुधवार 18 फरवरी को कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच किस समय शुरू होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच के लिए दोपहर 2:30 बजे टॉस होना है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

दोनों टीमों के स्क्वाड

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

नामीबिया: लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, मैक्स हींगो, मालन क्रूगर, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल, जान बाल्ट।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 Pakistan

89/1 (10.1) vs Namibia

Batting R B Sahibzada Farhan 46 33 Salman Agha * 25 16 Bowling O R WKT JJ Smit * 1.1 7 0 Bernard Scholtz 2 10 0 Play In Progress ( Day – Match 35 )

Pakistan elected to bat View Scorecard

