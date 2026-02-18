Pakistan vs Namibia Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। शाहीन अफरीदी को आज बाहर किया गया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 199 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने 58 गेंद पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। यह मैच सुपर 8 की आठवीं टीम को फाइनल करने के लिहाज से अहम है। अगर पाकिस्तान यह मुकाबला जीता तो उसे सुपर 8 में एंट्री मिल जाएगी। वरना यूएसए की लॉटरी लग सकती है।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
Pakistan
199/3 (20.0)
Namibia
79/5 (12.3)
Play In Progress ( Day – Match 35 )
Namibia need 121 runs in 45 balls at 16.13 rpo
PAK vs NAM Match LIVE Streaming: Watch Here
220 रन, 21 चौके और 11 छक्के: साहिबजादा फरहान शतक लगाकर नंबर 1 पर पहुंचे, इशान किशन हुए कितने रन पीछे
कप्तान इरास्मस आउट, शादाब को मिला विकेट
नामीबिया ने 49 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया है। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस 7 रन पर पवेलियन लौटे। शादाब खान ने अपने पहले ओवर में ही विकेट झटका।
नामीबिया का तीसरा विकेट, स्टीनकैंप लौटे पवेलियन
मोहम्मद नवाज ने आते ही अपने पहले ओवर में पाकिस्तान को विकेट दिलाया। लॉरेन स्टीनकैंप 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नामीबिया को 43 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा।
नामीबिया का दूसरा विकेट, लोफ्टी इटन हुए रनआउट
लोफ्टी इटन 5 रन के स्कोर पर रनआउट हो गए। नामीबिया को अब 39 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा है। कप्तान सलमान आगा ने शानदार थ्रो से नामीबिया को झटका दिया।
जैन फ्राइलिंक आउट, सलमान मिर्जा को मिला विकेट
सलमान मिर्जा ने जैन फ्राइलिंक को क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिला दी है। नामीबिया को 32 के स्कोर पर पहला झटका लगा।
नामीबिया के ओपनर्स की अच्छी बल्लेबाजी
नामीबिया के ओपनर्स लॉरेन स्टीनकैंप और जैन फ्राइलिंक ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। 4 ओवर में टीम का स्कोर बिना किसी विकेट पर 32 रन हो गया है। स्टीनकैंप 20 और फ्राइलिंक 9 रन पर खेल रहे हैं।
फ्राइलैंक-स्टीनकैंप क्रीज पर, नामीबिया की सधी शुरुआत
नामीबिया के सामने 200 रन का मुश्किल लक्ष्य है। पहले ओवर में लॉरेने स्टीनकैंप ने छक्के से खाता खोला था। उसके बाद जैन फ्राइलिंक ने भी सूझबूझ से बल्लेबाजी की। 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 15/0
LA Olympics 2028: ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अब ओलंपिक से बाहर होने का खतरा, पाकिस्तान के लिए भी क्वालिफाई करना मुश्किल
पाकिस्तान ने बनाए 199/3, फरहान ने लगाया शतक
पाकिस्तान ने नामीबिया के सामने 200 रन का लक्ष्य रखा है। साहिबजादा फरहान ने 58 गेंद पर 100 रन की नाबाद पारी खेली है। वहीं शादाब खान ने 22 गेंद पर 36 रन की शानदार पारी खेली और नाबाद रहे।
साहिबजादा फरहान का 57 गेंद पर शतक
साहिबजादा फरहान ने 57 गेंद पर शतक पूरा कर लिया है। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाए। वह ओपनिंग से लेकर आखिरी तक अपना छोर संभाले खड़े रहे।
पाकिस्तान का स्कोर 150 पार
17 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 150 के पार पहुंच गया है। 17वें ओवर में जेजे स्मिट ने 17 रन दिए हैं। अब टीम का स्कोर 3 विकेट पर 157 रन है। साहिबजादा फरहान 85 और शादाब खान 11 रन पर खेल रहे हैं।
पाकिस्तान का तीसरा विकेट, ख्वाजा नफे लौटे पवेलियन
नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने ख्वाजा नफे को 5 रन पर आउट किया और पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। पिछले ओवर में ही कप्तान सलमान अली आगा पवेलियन लौटे थे। पाकिस्तान का स्कोर 118/3
पाकिस्तान का दूसरा विकेट, कप्तान सलमान आगा आउट
जैक ब्रासेल ने अपना दूसरा विकेट झटका और कप्तान सलमान अली आगा को 38 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। उन्होंने ही पाकिस्तान को पहला झटका भी दिया था। पाकिस्तान का स्कोर 107/2
पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 100 पार
पाकिस्तान की टीम ने 12वें ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। कप्तान सलमान अली आगा (22 गेंद 38 रन) बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं साहिबजादा फरहान भी अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। 12 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 107/1
साहिबजादा फरहान का 37 गेंद पर अर्धशतक
साहिबजादा फरहान ने 37 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। उन्होंने अभी तक अपनी पारी में 5 चौके और दो छक्के लगाए हैं।
मुस्तफिजुर रहमान से T20 वर्ल्ड कप तक, पहले बांग्लादेश ने किया बवाल; अब नए खेल मंत्री का भारत से रिश्ते सुधारने पर बयान
फरहान-सलमान क्रीज पर डटे
सईम अयूब के विकेट के बाद साहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा ने अच्छी बल्लेबाजी अभी तक की है। 8.5 ओवर में स्कोर 77 रन हो गया है। फरहान 42 और सलमान 19 रन बनाकर खेल रहे हैं।
पाकिस्तान का पहला विकेट, सईम अयूब आउट
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओपनर सईम अयूब के रूप में पहला झटका लगा है। जैक ब्रासेल ने उन्हें 14 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। पाकिस्तान का स्कोर 40/1
पाकिस्तान ओपनर्स को मिल रहा किस्मत का साथ
पाकिस्तान के ओपनर्स सईम अयूब और साहिबजादा फरहान को लगातार किस्मत का साथ मिल रहा है। कई बार दोनों के बल्ले का बाहरी किनारा फील्डर के पास गया और नामीबिया की टीम इसे विकेट में नहीं तब्दील कर पाई। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 31/0
सईम अयूब को मिला जीवनदान
पाकिस्तान के ओपनर सईम अयूब को तीसरे ओवर में 9 के स्कोर पर जीवनदान मिला। गेंद बाहरी किनारा लगते हुए विकेटकीपर के हाथ से छूते हुए बाउंड्री तक गई। पाकिस्तान का स्कोर 20/0
फरहान-सईम की सधी हुई शुरुआत
साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने पाकिस्तान के लिए सधी हुई शुरुआत की है। पहले ओवर में दोनों ने सिर्फ 3 रन ही जोड़े।
IND vs NED Live Streaming: भारत बनाम नीदरलैंड्स मुकाबले का सीधा प्रसारण, ऐसे देखें टी20 वर्ल्ड कप के 36वें मैच का लाइव टेलीकास्ट
नामीबिया की प्लेइंग 11
लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, एलेक्सैंडर वोल्शेन्क, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, जैक ब्रासेल।
पाकिस्तान की प्लेइंग 11
सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान (विकेटकीपर), ख्वाजा नफे, शादाब खान, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक।
पाकिस्तान ने जीता टॉस
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं टॉस के वक्त उन्होंने बताया कि टीम दो बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है।
कोलंबो में तेज हवा और बादल छाए, बारिश फिलहाल नहीं
कोलंबो में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। हालांकि, तेज हवा चल रही है और काले बादल भी छाए हैं लेकिन मौजूदा समय में बारिश नहीं है। टॉस अपने तय समय के मुताबिक हो सकता है।
सलमान मिर्जा की हो सकती है एंट्री
पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इस मैच के लिए पेसर सलमान मिर्जा को जगह मिल सकती है। उन्हें अभ्यास सत्र में लंबे स्पेल डालते देखा गया था।
शाहीन अफरीदी ने किया अभ्यास
नामीबिया के खिलाफ इस मैच में शाहीन अफरीदी के खेलने पर भले सस्पेंस हो, लेकिन पाकिस्तानी पेसर ने मैच के दिन सबसे पहले अभ्यास किया और गेंदबाजी करते नजर आए।
नामीबिया की संभावित प्लेइंग 11
लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, मैक्स हींगो।
पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11
सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम/फखर जमान, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी/सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक।