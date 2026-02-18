Go to Live Updates

Pakistan vs Namibia Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। शाहीन अफरीदी को आज बाहर किया गया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 199 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने 58 गेंद पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। यह मैच सुपर 8 की आठवीं टीम को फाइनल करने के लिहाज से अहम है। अगर पाकिस्तान यह मुकाबला जीता तो उसे सुपर 8 में एंट्री मिल जाएगी। वरना यूएसए की लॉटरी लग सकती है।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

Pakistan 
199/3 (20.0)

vs

Namibia  
79/5 (12.3)

BowlingORWKT
Shadab Khan *2.3152
Usman Tariq140
BattingRB
JJ Smit8 11

Play In Progress ( Day – Match 35 )
Namibia need 121 runs in 45 balls at 16.13 rpo

Live Updates
17:34 (IST) 18 Feb 2026

17:26 (IST) 18 Feb 2026

कप्तान इरास्मस आउट, शादाब को मिला विकेट

नामीबिया ने 49 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया है। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस 7 रन पर पवेलियन लौटे। शादाब खान ने अपने पहले ओवर में ही विकेट झटका।

17:22 (IST) 18 Feb 2026

नामीबिया का तीसरा विकेट, स्टीनकैंप लौटे पवेलियन

मोहम्मद नवाज ने आते ही अपने पहले ओवर में पाकिस्तान को विकेट दिलाया। लॉरेन स्टीनकैंप 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नामीबिया को 43 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा।

17:14 (IST) 18 Feb 2026

नामीबिया का दूसरा विकेट, लोफ्टी इटन हुए रनआउट

लोफ्टी इटन 5 रन के स्कोर पर रनआउट हो गए। नामीबिया को अब 39 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा है। कप्तान सलमान आगा ने शानदार थ्रो से नामीबिया को झटका दिया।

17:06 (IST) 18 Feb 2026

जैन फ्राइलिंक आउट, सलमान मिर्जा को मिला विकेट

सलमान मिर्जा ने जैन फ्राइलिंक को क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिला दी है। नामीबिया को 32 के स्कोर पर पहला झटका लगा।

17:04 (IST) 18 Feb 2026

नामीबिया के ओपनर्स की अच्छी बल्लेबाजी

नामीबिया के ओपनर्स लॉरेन स्टीनकैंप और जैन फ्राइलिंक ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। 4 ओवर में टीम का स्कोर बिना किसी विकेट पर 32 रन हो गया है। स्टीनकैंप 20 और फ्राइलिंक 9 रन पर खेल रहे हैं।

16:57 (IST) 18 Feb 2026

फ्राइलैंक-स्टीनकैंप क्रीज पर, नामीबिया की सधी शुरुआत

नामीबिया के सामने 200 रन का मुश्किल लक्ष्य है। पहले ओवर में लॉरेने स्टीनकैंप ने छक्के से खाता खोला था। उसके बाद जैन फ्राइलिंक ने भी सूझबूझ से बल्लेबाजी की। 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 15/0

16:47 (IST) 18 Feb 2026

16:35 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान ने बनाए 199/3, फरहान ने लगाया शतक

पाकिस्तान ने नामीबिया के सामने 200 रन का लक्ष्य रखा है। साहिबजादा फरहान ने 58 गेंद पर 100 रन की नाबाद पारी खेली है। वहीं शादाब खान ने 22 गेंद पर 36 रन की शानदार पारी खेली और नाबाद रहे।

16:31 (IST) 18 Feb 2026

साहिबजादा फरहान का 57 गेंद पर शतक

साहिबजादा फरहान ने 57 गेंद पर शतक पूरा कर लिया है। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाए। वह ओपनिंग से लेकर आखिरी तक अपना छोर संभाले खड़े रहे।

16:18 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान का स्कोर 150 पार

17 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 150 के पार पहुंच गया है। 17वें ओवर में जेजे स्मिट ने 17 रन दिए हैं। अब टीम का स्कोर 3 विकेट पर 157 रन है। साहिबजादा फरहान 85 और शादाब खान 11 रन पर खेल रहे हैं।

16:01 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान का तीसरा विकेट, ख्वाजा नफे लौटे पवेलियन

नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने ख्वाजा नफे को 5 रन पर आउट किया और पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। पिछले ओवर में ही कप्तान सलमान अली आगा पवेलियन लौटे थे। पाकिस्तान का स्कोर 118/3

15:56 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान का दूसरा विकेट, कप्तान सलमान आगा आउट

जैक ब्रासेल ने अपना दूसरा विकेट झटका और कप्तान सलमान अली आगा को 38 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। उन्होंने ही पाकिस्तान को पहला झटका भी दिया था। पाकिस्तान का स्कोर 107/2

15:52 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 100 पार

पाकिस्तान की टीम ने 12वें ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। कप्तान सलमान अली आगा (22 गेंद 38 रन) बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं साहिबजादा फरहान भी अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। 12 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 107/1

15:51 (IST) 18 Feb 2026

साहिबजादा फरहान का 37 गेंद पर अर्धशतक

साहिबजादा फरहान ने 37 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। उन्होंने अभी तक अपनी पारी में 5 चौके और दो छक्के लगाए हैं।

15:43 (IST) 18 Feb 2026

15:38 (IST) 18 Feb 2026

फरहान-सलमान क्रीज पर डटे

सईम अयूब के विकेट के बाद साहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा ने अच्छी बल्लेबाजी अभी तक की है। 8.5 ओवर में स्कोर 77 रन हो गया है। फरहान 42 और सलमान 19 रन बनाकर खेल रहे हैं।

15:24 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान का पहला विकेट, सईम अयूब आउट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओपनर सईम अयूब के रूप में पहला झटका लगा है। जैक ब्रासेल ने उन्हें 14 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। पाकिस्तान का स्कोर 40/1

15:17 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान ओपनर्स को मिल रहा किस्मत का साथ

पाकिस्तान के ओपनर्स सईम अयूब और साहिबजादा फरहान को लगातार किस्मत का साथ मिल रहा है। कई बार दोनों के बल्ले का बाहरी किनारा फील्डर के पास गया और नामीबिया की टीम इसे विकेट में नहीं तब्दील कर पाई। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 31/0

15:11 (IST) 18 Feb 2026

सईम अयूब को मिला जीवनदान

पाकिस्तान के ओपनर सईम अयूब को तीसरे ओवर में 9 के स्कोर पर जीवनदान मिला। गेंद बाहरी किनारा लगते हुए विकेटकीपर के हाथ से छूते हुए बाउंड्री तक गई। पाकिस्तान का स्कोर 20/0

15:06 (IST) 18 Feb 2026

फरहान-सईम की सधी हुई शुरुआत

साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने पाकिस्तान के लिए सधी हुई शुरुआत की है। पहले ओवर में दोनों ने सिर्फ 3 रन ही जोड़े।

14:47 (IST) 18 Feb 2026

14:38 (IST) 18 Feb 2026

नामीबिया की प्लेइंग 11

लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, एलेक्सैंडर वोल्शेन्क, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, जैक ब्रासेल।

14:37 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान (विकेटकीपर), ख्वाजा नफे, शादाब खान, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक।

14:35 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान ने जीता टॉस

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं टॉस के वक्त उन्होंने बताया कि टीम दो बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है।

14:13 (IST) 18 Feb 2026

कोलंबो में तेज हवा और बादल छाए, बारिश फिलहाल नहीं

कोलंबो में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। हालांकि, तेज हवा चल रही है और काले बादल भी छाए हैं लेकिन मौजूदा समय में बारिश नहीं है। टॉस अपने तय समय के मुताबिक हो सकता है।

14:06 (IST) 18 Feb 2026

सलमान मिर्जा की हो सकती है एंट्री

पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इस मैच के लिए पेसर सलमान मिर्जा को जगह मिल सकती है। उन्हें अभ्यास सत्र में लंबे स्पेल डालते देखा गया था।

14:05 (IST) 18 Feb 2026

शाहीन अफरीदी ने किया अभ्यास

नामीबिया के खिलाफ इस मैच में शाहीन अफरीदी के खेलने पर भले सस्पेंस हो, लेकिन पाकिस्तानी पेसर ने मैच के दिन सबसे पहले अभ्यास किया और गेंदबाजी करते नजर आए।

13:27 (IST) 18 Feb 2026

नामीबिया की संभावित प्लेइंग 11

लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, मैक्स हींगो।

13:26 (IST) 18 Feb 2026

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम/फखर जमान, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी/सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक।