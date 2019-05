World Cup 2019, Pakistan vs Afghanistan Pak vs Afg Practice Match Live Cricket Score Streaming Online Telecast Channel at Hotstar, Star Sports 1, 2 and 3 Live Cricket: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार को वर्ल्ड का पहला प्रैक्टिस मैच खेला जाना है। दोनों ही टीमों के पास इस मैच के जरिए अंतिम प्लेइंग इलेवन के चयन का मौका होगा। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के मुकाबले में मजबूत दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान की टीम ने मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज जैसे गेंदबाजों को अंतिम समय में वर्ल्ड कप टीम के साथ जोड़ा। दोनों ही गेंदबाज अपने अनुभव के दम पर पाक गेंदबाजी लाइन अप को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं।

इमाम उल हक ने इंग्लैंड के खिलाफ 150 से ज्यादा का स्कोर कर फॉर्म का परिचय दिया तो वहीं बाबर आजम और कप्तान सरफराज अहमद के बल्ले से भी रन निकले। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अपना बेस्ट देना होगा। पाकिस्तान ने साल 2017 के दौरान इंग्लैंड में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी को जीत सभी को हैरान किया, पाक की टीम इस बार भी कुछ उसी तरह का प्रदर्शन दोहरा सकती है।

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप अभ्यास मैच को आप शुक्रवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी। इस मैच को भारतीय समयनुसार दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं।

