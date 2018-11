पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज शुक्रवार 16 नवंबर से किया जा चुका है। टी-20 और वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तान की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। वहीं न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीत के साथ टूर्नामेंट को समाप्त करना चाहेगी। गुरुवार को सीरीज शुरू होने से पहले दोनों ही टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई। ‘ओए होए कप’ नामक ट्रॉफी के साथ ली गई यह तस्वीरें कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबसे पहले ये तस्वीरें पीसीबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गईं। बता दें कि इस सीरीज को जीतने वाली टीम ‘ओए होए कप’ को अपने साथ ले जाएगी। फैंस इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर मजे ले रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीसीबी इस तरह के कप को लेकर ट्रोल हुई है, इससे पहले भी बिस्किट ट्रॉफी की वजह से पीसीबी को ट्रोल का सामना करना पड़ा था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई सीरीज में ट्रॉफी का नाम बिस्किट ट्रॉफी रखना काफी महंगा पड़ा था। वहीं पीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए युवा तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया है। शाहीन ने पाकिस्तान के लिए अब तक पांच वनडे और सात टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और उनके पास टेस्ट में पदार्पण करने का मौका है।

शाहीन के अलावा साद अली को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है जबकि पिछले महीने टेस्ट में पदार्पण करने वाले फखर जमान और शदाब खान को टीम से बाहर रखा गया है। 18 वर्षीय शाहीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में अब तक आठ विकेट हासिल किए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 16 नवंबर से अबु धाबी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 24 नवंबर से और तीसरा तीन दिसंबर से खेले जाएंगे।

What a pathetic name for a test series!!! for the sake of money the PCB can stoop as low as “pimp my ride” tophy as well..Please stop this for the love of god! “Benson and Hedges cup” “Border Gavaskar trophy” they all sounded classy atleast! ye koi galli mohalle ka match hai?

