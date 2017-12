हेल्मेट पहनकर किसी को गेंदबाजी करते देखा है, यहां देखिए VIDEO

टी-20 क्रिकेट के आगमन के बाद से पहले के मुकाबले आजकल के बल्लेबाज काफी तेजी से बल्लेबाजी करते हैं। क्रिकेट का फॉर्मेट जितना छोटा होता है, बल्लेबाज उतनी तेजी के साथ शॉट खेलते हैं। आईपीएल, बिग बैश लीग और हाल में खत्म हुए टी-10 टूर्नामेंट में कई बार आपने बल्लेबाजों को आक्रमक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा। ऐसे में गेंदबाज के अलावा अंपायर को भी गेंद से चोट लगने का खतरा रहता है। आपने कई बार खिलाड़ियों को चोटिल होते हुए भी देखा होगा। यही वजह है कि अब गेंदबाज और अंपायर के लिए भी हेलमेट की जरूरत लगने लगी है। आज तक आपने हेलमेट का प्रयोग या तो बल्लेबाज को करते हुए देखा होगा, या फिर विकेटकीपर को। लेकिन न्यूजीलैंड में खेले जा रहे सुपर स्मैश टी20 लीग में एक गेंदबाज ऐसा भी है जो गेंदबाजी करते समय हेलमेट का प्रयोग कर रहा है।

ओटागो क्रिकेट टीम के मीडियम पेसर वॉरेन बार्न्स इस लीग में नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हेलमेट पहनकर गेंदबाजी करते नजर आए। इसके पीछे की वजह उनका गेंदबाजी करने का एक्शन है। वह अजीब सी एक्शन में गेंद फेंकते हैं, गेंद फेंकने के बाद उनका फॉलो थ्रू नीचे की ओर गिर जाता है। जिस वजह से वह अपना ध्यान तुरंत गेंद पर फोकस नहीं कर पाते।

