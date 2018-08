सचिन तेंदुलकर ने आज ही के दिन जड़ा था पहला शतक, ब्रैडमैन ने खेली आखिरी पारी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के लिए 14 अगस्त का दिन बेहद खास है। सचिन ने आज ही के दिन टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा था। 17 साल 112 दिन की उम्र में सचिन ने साल 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था। भारतीय टीम के लिए यह कारनामा सचिन ने तब किया, जब टीम को रनों की सबसे अधिक जरूरत थी। दरअसल, मैच के अंतिम दिन भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जल्द ही आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगी। भारतीय टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो ना सिर्फ रन बनाए बल्कि क्रीज पर भी लंबे समय तक ठहर सके। ऐसे हालात में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर ने 189 गेंदों में 119 रनों की नाबाद पारी खेली और मैच को ड्रॉ करा दिया। इस दौरान मनोज प्रभाकर ने भी सचिन का साथ दिया और उन्होंने 128 गेंदों में 67 रनों की नाबाद पारी खेली। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 519 रन बनाए।

#OnThisDay in 1990, the world saw the first of @sachin_rt‘s 100 international centuries.

The little master was 17 years, 112 days old when he hit his maiden Test ton at Old Trafford – the third youngest player ever to score a Test hundred. pic.twitter.com/oJe7CXfX2q

— ICC (@ICC) August 14, 2018