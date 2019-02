आज के दिन 2014 में न्यूज़ीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ शनदार बल्लेबाजी करते हुए तिहरा शतक ठोका था। ये तिहरा शतक इसलिए खास है क्योंकि 391 टेस्ट मैचों के बाद न्यूज़ीलैंड के लिए किसी बल्लेबाज ने ये कारनामा किया था। यह टेस्ट मैचों के लिहाज से पहले तिहरे शतक के लिए किसी भी टीम द्वारा लिया गया सबसे ज्यादा वक़्त था। इससे पहले सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने के बाद तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के नाम था। भारत के लिए वीरेंद्र सहवाग ने मार्च 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ तिहरा शतक लगाया था। वह भारत का 372वां मैच था। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के 71 साल नौ महीने और पांच दिन के बाद पहला तिहरा शतक लगा जबकि न्यूजीलैंड ने इससे अधिक 84 साल एक महीने और नौ दिन तक इंतजार किया।

#OnThisDay in 2014, @Bazmccullum became the first New Zealander to make a triple-century in Test cricket, as his team posted 680/8d in their second innings against India in Wellington. pic.twitter.com/3Ravj6KbqJ

— ICC (@ICC) February 18, 2019