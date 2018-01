भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 मैच में महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था। रोहित शर्मा से पहले ये कारनामा डेविड मिलर बांग्लादेश के खिलाफ कर चुके हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट में 36 गेंदों पर शतक जड़कर न्यूजीलैंड के धुरंधर बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। एक जनवरी 2014 को कोरी एंडरसन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। उन्होंने इस मैच में 6 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 131 रन की नाबाद पारी खेली। बारिश की वजह से यह मैच 21-21 ओवर का निर्धारित किया गया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर इस मैच में न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल महज एक रन बनाकर जेसन होल्डर की गेंद पर आउट हो गए। गुप्टिल के बाद ब्रेडम मेकुलम भी 33 रन बनाकर नरेन के शिकार हो गए।

जेसी रायडर एक छोर पर तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उनका साथ देने के लिए कोरी एंडरसन आए। इसके बाद दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए एंडरसन ने महज 36 गेंदों में अपना शतक जड़ दिया। एंडरसन के साथ-साथ रायडर ने भी शतक पूरा किया। इन दोनों की शतक की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में चार विकेट खोकर 283 रन बना लिए।

47 balls, 6 fours, 14 sixes, 147 runs! #OnThisDay in 2014, @coreyanderson78 blasted a 36 ball century against West Indies at Queenstown, which at the time was the fastest ever in ODIs! pic.twitter.com/gOhlrxq4ua

— ICC (@ICC) January 1, 2018