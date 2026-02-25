Go to Live Updates

NZ vs SL Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 46वें मैच में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों को सुपर-8 में पहली जीत का इंतजार है। न्यूजीलैंड का पहला मैच धुल गया था। श्रीलंका को पहले मैच में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड एक अंक साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका पहला मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। न्यूजीलैंड यह मैच जीतता है तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

16:56 (IST) 25 Feb 2026

16:55 (IST) 25 Feb 2026

16:45 (IST) 25 Feb 2026

श्रीलंका की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम

श्रीलंका ने पिछले मैच में कुसल परेरा की जगह कामिल मिशारा को मौका दिया था। श्रीलंका इस मैच में प्लेइंग 11 में शायद ही बदलाव करे।

16:41 (IST) 25 Feb 2026

New Zealand vs Sri Lanka LIVE Score: श्रीलंका का स्क्वाड

पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दुनिथ वेल्लालगे, कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश तीक्ष्णा, दिलशान मदुशंका, जनिथ लियानागे, प्रमोद मदुशन, चरिथ असलांका, कुसल परेरा।

16:39 (IST) 25 Feb 2026

NZ vs SL LIVE Score: न्यूजीलैंड का स्क्वाड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, कोल मैककॉन्ची।

16:36 (IST) 25 Feb 2026

NZ vs SL LIVE Score: पाकिस्तान को चाहिए श्रीलंका की जीत

श्रीलंका पहला मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। न्यूजीलैंड यह मैच जीतता है तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

16:34 (IST) 25 Feb 2026
T20 World Cup 2026 LIVE Score: सेमीफाइनल में इंग्लैंड

सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड एक अंक साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है।

16:31 (IST) 25 Feb 2026

NZ vs SL LIVE Score: न्यूजीलैंड के सामने श्रीलंका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 46वें मैच में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के सुपर-8 में पहली जीत का इंतजार है।

16:30 (IST) 25 Feb 2026

नमस्कार

नमस्कार! टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ बने रहें।