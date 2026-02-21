NZ vs PAK Cricket Match LIVE Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला मैच शनिवार (21 फरवरी) को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। ग्रुप-2 का यह मैच कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 बार हराया है। 2 बार उसे शिकस्त मिली है। 2009 और 2022 में उसने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया। हालांकि, फॉर्म के देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम काफी संतुलित दिखाई देती है। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों की फॉर्म चिंता का विषय है। आइए जनाते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 New Zealand

vs Pakistan

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 1 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला मैच किन-किन टीमों के बीच होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला मैच ग्रुप के वाई-2 न्यूजीलैं और वाई-3 पाकिस्तान से होगा।

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला मैच कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला मैच कब खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला मैच शनिवार (21 फरवरी) को भारतीय समयानुसार शाम को 7 बजे से खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के पहले मैच का टॉस कब होगा?

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के पहले मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के पहले मैच का लाइव प्रसारण कहां देख पाएंगे?

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के पहले मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

