मुखपृष्ठ खेल क्रिकेट Live Cricket Score, New Zealand vs England 6th T20 Live Cricket Streaming Online: न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत, मुनरो ने जड़ा अर्धशतक

Live Cricket Score, New Zealand vs England 6th T20 Live Cricket Streaming Online: न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत, मुनरो ने जड़ा अर्धशतक

Live Cricket Score, New Zealand vs England 6th T20 Live Cricket Streaming, NZ vs Eng Live Score: इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान इयोन मोर्गन ने सबसे अधिक 80 रन बनाया।