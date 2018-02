मुखपृष्ठ खेल क्रिकेट England vs New Zealand 1st ODI Live Cricket Score Streaming, Eng vs NZ ODI Live Cricket Score: न्यूजीलैंड को लगा तीसरा झटका, गप्टिल 1 रन बनाकर आउट

England vs New Zealand 1st ODI Live Cricket Score Streaming, Eng vs NZ 0DI Live Cricket Score ( New Zealand vs England ODI Live Score (न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग): इंग्लैंड की तरफ से लंबे समय बाद वापसी करने वाले बेन स्टोक्स कुछ खास नहीं कर पाए और 12 रन पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से मिशेल सेंटनर और ट्रेंट बोल्ट ने दो-दो विकेट अपने नाम किए। पहले वनडे को दोनों ही टीम जीतकर सीरीज का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी।