New Zealand vs Bangladesh, NZ vs BAN 2nd ODI Highlights: न्यूजीलैंड ने शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को आठ विकेट से हराया। एक बार इस मैच के हीरो टीम के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल रहे। गप्टिल ने महज 88 गेंदों में ताबड़तोड़ 118 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका अदा की। अपनी पारी के दौरान गप्टिल ने 14 चौके और 4 शानदार छक्के जड़ने का काम भी किया। इसके अलावा कप्तान केन विलियमसन ने भी अर्धशतक जड़कर फॉर्म का परिचय दिया। गप्टिल ने करियर का 16वां शतक जड़ते ही न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर नाथन एस्टल की बराबरी कर ली। एस्टल न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हुए कुल 16 शतक लगाने का काम किया था। क्राइस्टचर्च में शतक जड़ते ही गप्टिल ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गप्टिल और एस्टल के अलावा रॉस टेलर न्यूजीलैंड की ओर से इतने शतक लगाने का काम कर चुके हैं। रॉस टेलर के नाम वनडे क्रिकेट में 20 शतक हैं और न्यूजीलैंड की ओर से सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं।

बांग्लादेश के 227 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 36.1 ओवर में दो विकेट पर 229 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। बांग्लादेश की टीम पांचवीं बार न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है और अब तक किसी भी प्रारूप में यहां एक भी मैच नहीं जीत पाई है। गप्टिल और हेनरी निकोल्स ने पारी का आगाज करते हुए पहले विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी करके न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत दिलाई। चोट से उबरकर टीम में वापसी कर रहे गप्टिल ने बैक टू बैक शतक जड़ अपना फॉर्म हासिल करने का काम किया।

भारत के खिलाफ चार मैचों में सिर्फ 47 रन जड़ने वाले गप्टिल ने बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों में ही 217 रन जड़ दिए। श्रीलंका के खिलाफ जनवरी में 138 रन की पारी खेलने के बाद से गप्टिल खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और इस दौरान 10 रन से कम की औसत से रन बना रहे थे।

