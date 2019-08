SL vs NZ, 2nd Test, New Zealand tour of Sri Lanka, 2019: न्यूजीलैंड ने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में सोमवार को कोलंबो में श्रीलंका को पारी और 65 रन से हराकर दो मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कराने में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड ने पांचवें दिन खेल समाप्त हाने से एक घंटे पहले ही जीत हासिल की थी। श्रीलंका की टीम 122 रन बनाकर आउट हो गयी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के पहली पारी के 185 रन के जवाब में छह विकेट पर 431 रन बनाकर पारी समाप्त घोषित की थी। न्‍यूजीलैंड के बीजे वाटलिंग को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं टॉम लैथम को उनकी शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका की तरफ से केवल विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला ही संघर्ष कर पाये। उन्होंने तीन घंटे क्रीज पर बिताये और नौवें बल्लेबाज के रूप में आउट होने से पहले 51 रन बनाये।

इससे न्यूजीलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला बराबर करा दी। वह गॉल में पहले टेस्ट मैच में हार गया था। पहली पारी में 244 रन बनाने वाले श्रीलंका का स्कोर चाय के विश्राम तक सात विकेट पर 88 रन था। इसके बाद आफ स्पिनर विलियम समरविले ने सुरंगा लकमल को टाम लैथम के हाथों कैच कराया। लैथम ने मैच में सर्वाधिक 154 रन बनाये। इसके बाद अयाज पटेल ने डिकवेला को पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट और समरविले ने दो-दो विकेट लिये।

पहली पारी में भी टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट ने अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को धवस्त करने का काम किया था। न्यूजीलैंड के लिए पहले मैच में हार झेलने के बाद इस मैच को जीतना जरूरी थी और केन विलियमसन की कप्तानी में टीम ऐसा करने में कामयाब रही। (भाषा इनपुट के साथ)

