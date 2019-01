India vs New Zealand, Ind vs Aus 1st ODI Highlights: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय टीम ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में भी शानदार आगाज किया है और 8 विकेट से इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 158 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया को दिया है। वहीं भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 तो चहल ने 2 विकेट झटके जबकि शमी ने 3 विकेट लेकर कमाल का प्रदर्शन किया।

इसके जवाब में भारतीय सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भी कमाल की शुरुआती टीम इंडिया को दिलाई। हालांकि डिनर ब्रेक के बाद रोहित के रूप में भारत को पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान कोहली और शिखऱ धवन के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई लेकिन कोहली 45 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं धवन इस मैच में नाबाद रहे और उन्होंने 75 रनों की नाबाद पारी खेली।

भारत-न्यूजीलैंड मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

Ind vs NZ 1st ODI Live Cricket Score Online : यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर