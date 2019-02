India vs New Zealand, Ind vs NZ 3rd T20 Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar, DD Sports Live Cricket Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच रविवार को टी-20 सीरीज का फाइन मुकाबला खेला जाएगा। हैमिल्टन में खेले गए वनडे मैच के दौरान भारतीय टीम 92 रनों पर ही सिमट गई थी। रविवार को हालांकि परिस्थितियां अलग तरह की होंगी और टीम के लिए विदेशी सरजमीं पर चुनौतीपूर्ण हालात में एक और सीरीज जीतने से बड़ी प्रेरणा शायद ही कुछ और हो।तेज गेंदबाज खलील अहमद ने रविवार को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताते हुए कहा, ‘हम हैमिल्टन में खेल चुके हैं और जहां तक पिच की बात है तो इसमें कुछ आश्चर्यचकित करने वाली चीज नहीं होगी।। इसके अलावा दूसरे टी20 को जीतने के बाद अंतिम मैच के लिए हमारा आत्मविश्वास ज्यादा होगा। हमने पहले मैच में की गलतियों में सुधार किया है।’

क्रुणाल पंड्या एक बार फिर पिछले दो मैचों के प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। इस टीम में क्रुणाल को हालांकि सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में नहीं माना जाता लेकिन कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर वह इस संयोजन का अहम हिस्सा बने हैं। तेज गेंदबाजी की कमान अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और युवा खलील अहमद के हाथों में होगी। टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

भारत-न्यूजीलैंड मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।