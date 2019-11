NZ vs ENG, New Zealand vs England 2ndTest Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match LIVE Updates: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला हैमिल्टन में शुक्रवार 29 दिसंबर से खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयनुसार सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज का पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड की टीम ने एक पारी व 65 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के लिए बेहद अहम होगा। इंग्लैंड की कोशिश इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीजको बराबरी पर खत्म करने की होगी। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट के अलावा जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर और बेन स्टोक्स को अधिक जिम्मेदारी के साथ मैच खेलना होगा।

तेज गेंदबाज़ ट्रेंट बोल्ट और ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम चोट के कारण दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की 14 सदस्यीय टीम से बाहर हो गए हैं। टीम के मुख्य कोच गैरी स्टेड ने बताया कि बोल्ट के स्कैन में उनकी चोट की पुष्टि हुई है और वह तेज़ गेंदबाज़ को लेकर केई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। न्यूजीलैंड को अगले महीने आस्ट्रेलिया से तीन टेस्टों की सीरीज़ खेलनी है। इन दोनों खिलाड़ियों की जगह तेज गेंदबाज़ लॉकी फग्यूर्सन तथा लेग स्पिनर टॉड एस्ले वापिस टीम से जुड़ गए हैं।

New Zealand vs England, 2nd Test मैच का लाइव प्रसारण आप Sky Sports Cricket पर देख सकते हैं। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप इस चैनल को ऑनलाइन जाकर पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड– टॉम लाथम, जीत रावल, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, डेरिल मिचेल, बीजे वाटलिंग (विकेटकीपर), मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, नील वैगनर, मैट हेनरी।

इंग्लैंड– रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबले, जो डेनली, जो रूट (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जैक लीच, सैम कुरेन, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड।

