NZ vs ENG, New Zealand vs England 2nd T20 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match LIVE Updates: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच रविवार को खेला जाना है। इ मैच में न्यूजीलैंड की टीम जीत हासिल कर पिछले हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी। जेम्स विन्स के पहले अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड पर सात विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। मेहमान टीम के लिये विन्स शीर्ष स्कोरर रहे, उन्होंने 59 रन की पारी खेली। इससे इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड द्वारा दिये गये 154 रन के लक्ष्य को 18.3 ओवर में ही हासिल कर लिया और पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्यौता दिया जिसने रास टेलर के 44 रन, टिम सेफर्ट के 32 रन और डेरिल मिशेल के नाबाद 30 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 153 रन बनाये। पहला मैच गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के लिए टी-20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को परखने का शानदार मौका है। ऐसे में टीम कुछ बदलाव के साथ भी मैदान में उतर सकती है।

संभावित प्लेइंग इलेवन:

न्यूजीलैंडः कॉलिन मुनरो, मार्टिन गुप्टिल, टिम सेफर्ट, रॉस टेलर, कॉलिन डी ग्रैंडहोमे, जेम्स नीशम, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।

इंग्लैंडः जॉनी बेयरस्टो, टॉम बैंटन, जेम्स विंस, इयोन मोर्गन, जो डेनली, सैम बिलिंग्स, सैम कुरेन, टॉम कुरेन, आदिल राशिद, क्रिस जॉर्डन, मैट पार्किंसन।

