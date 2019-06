New Zealand vs Australia Live Cricket Score Online: न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया।

New Zealand vs Australia, Nz vs Aus Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2019 का 37 मुकाबला लार्ड्स में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जीत पक्की करना चाहेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया मैच में जीत के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर बना रहना चाहेगा।

विश्व कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में जीत के साथ अपनी खोई हुए लय पाना चाहेगी। पिछले साल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आमना सामना हुआ था जहां ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर विश्व कप के खिताब पर कब्जा जमाया था।

New Zealand vs Australia के बीच ICC Cricket World Cup 2019 के 37वें मैच को आप शनिवार को Star Sport Network के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच Star Sport Hindi पर देख सकते हैं।