New Zealand vs Australia Live Cricket Score Online: न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया।

New Zealand vs Australia, NZ vs AUS Live Cricket Score Streaming Online: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश न्यूजीलैंड के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने की होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय कमाल का प्रदर्शन कर रही है। डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ के आ जाने से टीम मजबूत दिखाई पड़ रही है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए भी यह विश्वकप शानदार रहा है। अभी तक खेले गए मुकाबलों में टीम को सिर्फ एक पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम को शनिवार को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ हार झेलने के बाद राह से भटक गई है। हालांकि, टीम वापसी करने की काबिलियत रखती है। कप्तान केन विलियमसन को छोड़ बाकी बल्लेबाजों का बल्ला अभी तक खामोश ही रहा है। रॉस टेलर और मार्टिन गप्टिल का फॉर्म में आना टीम के लिए बेहद जरूरी है।