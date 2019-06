New Zealand vs Australia Live Score: न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया।

New Zealand vs Australia NZ vs AUS Live Cricket Score Online, Lords London Weather Forecast Report Today: आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक अहम मैच शनिवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कोशिश जीत की लय को बरकार रखने की होगी। वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश वापस जीत की पटरी पर लौटने की होगी। प्वॉइंट्स टेबल की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम तीसरे स्थान पर है और सेमीफाइनल क्वॉलिफाई करने के लिए उसे एक जीत की जरूरत है। न्यूजीलैंड की कोशिश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल कर टॉप पर पहुंचने की होगी।

मौसम की बात करें तो लंदन में आज आसमान साफ होगा और दिनभर धूप खिली रहेगी। अगर बारिश होती भी है या किसी वजह से खेल में रुकावट होती है तो इसका फायदा न्यूजीलैंड को होगा। न्यूजीलैंड एक प्वॉइंट हासिल करते ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्का कर लेगी।