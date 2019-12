AUS vs NZ, 1st Test, New Zealand tour of Australia, 2019-20: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 416 रन पर ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशाने ने सबसे अधिक 143 रन की पारी खेली। वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत करने में नाकाम रहे और 1 के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज का विकेट गंवा दिया। पारी के पहले ही ओवर में टॉम लेथम बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए तो वहीं जीत रावल भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार दो विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर के साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश की।

केन विलियमसन और रॉस टेलर ने तीसरे विकेट के लिए 76 अहम रनों की साझेदारी की। विलियमसन को स्टीव स्मिथ ने हैरतअंगेज कैच पकड़कर वापस पवेलियन भेजा। 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे विलियमसन मिशेल स्टार्क की गेंद पर स्लिप में शॉट खेल बैठे। बल्ले का किनारा लगकर गेंद तेजी से दूसरे और तीसरे स्लीप के बीच से निकल ही रही थी कि हवा में उछलकर स्टीव स्मिथ ने कमाल का कैच लपक लिया। विलियमसन भी स्मिथ के इस कैच को देख हैरान रह गए।

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 32 ओवर में 5 विकेट खोकर 109 रन बना लिए थे। टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर 66 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद हैं और तीसरे दिन न्यूजीलैंड को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड की टीम अभी 307 रन पिछड़ी हुई है। न्यूजीलैंड को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो रॉस टेलर के अलाबा कॉलिन डि ग्रैंडहोम और मिशेल सैंटनर को भी बल्ले से दम दिखाना होगा।

