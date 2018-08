किवी क्रिकेटर को भारतीय ने दी गाली, जवाब आया- मुझे हिंदी आती है!

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी जिमी नीशम भारत में आकर आईपीएल खेल चुके हैं। जिमी नीशम सोशल मीडिया पर अपनी ट्विट की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट के दौरान जिमी ने इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज ओली पोप को लेकर एक भविष्यवाणी भी की थी। जिमी ने कहा था कि ओली पोप भारत के खिलाफ अपने डेव्यू मैच में शतक लगाएंगे। हालांकि, उनकी यह भविष्यमाणी गलत साबित हो गई। जिमी ट्विटर पर अपने फैन्स द्वारे पूछे गए सवालों के जवाब भी देते रहते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक भारतीय फैन ने जिमी को गाली दे दिया। फैन के गाली देने के बाद जिमनी ने तुरंत ही इसका जवाब दिया। जिमी ने लिखा, ” दो महीने आईपीएल खेलने के बाद आपको अभी भी लगता है कि मुझे हिंदी नहीं आती तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका रिप्लाई देखते ही फैन ने अपने ट्वीट को डिलिट कर दिया। वहीं कुछ फैन्स जिमी से कुछ अच्छे सवाल भी किए।

एक फैन ने उनसे पूछा कि वह अपनी तरह बनने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए जिमी ने मुस्कारते हुए कहा कि आप अपने इस फैसले पर एक बार फिर विचार कर लें। वहीं भारत के बारे में क्या पसंद है ये पूछने पर जिमी ने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वह मेहमानों का ख्याल अच्छे ढंग से रखते हैं। आईपीएल के दौरान भारतीय जगहों पर घूमना और लोगों से मिलना यादगार रहा।

Do you guys seriously think we play 2 months of IPL and don’t learn any of the language https://t.co/BNPUjddZJb

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) August 11, 2018