India vs New Zealand, Ind vs NZ 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar, DD Sports Live Cricket Score: भारतीय और न्यूजीलैंड बीच दूसरा मुकाबला खेला जाना है। पहले मैच में बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 80 रन से हार गई। स्पिनर क्रुणाल पंड्या और युजवेंद्र चहल ने पहले टी20 में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन चाइनामैन कुलदीप यादव को उतारा जा सकता है। पहला मैच हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ‘एक टीम के रूप में हम लक्ष्य का पीछा करने में अच्छे रहे हैं। हमें लगता है कि हम हर लक्ष्य का पीछा कर सकेंगे लेकिन आज नहीं कर पाए।’

खुद एक रन बनाकर आउट हुए रोहित मोर्चे से अगुआई करना चाहेंगे। वहीं वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की कोशिश में जुटे ऋषभ पंत की नजरें भी बड़ी पारी खेलने पर होंगी। हरफनमौला विजय शंकर ने 18 गेंदों में 27 रन बनाए। अब देखना है कि उन्हें एक और मौका मिलता है या टीम शुभमन गिल को उतारती है। वहीं कीवी कप्तान केन विलियमसन पहले मैच के प्रदर्शन से बहुत खुश होंगे लेकिन आत्ममुग्धता से बचकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे।

LIVE Cricket Score, Ind vs NZ 2nd T20 : यहां जानें मैच का लेटेस्ट अपडेट्स…

विलियमसन ने कहा, ‘यह मुकम्मल प्रदर्शन था जो रोज नहीं होता। उम्मीद है कि हम लय कायम रखकर सीरीज अपनी झोली में डालेंगे।’ सीफर्ट और कोलिन मुनरो ने बल्ले से और अनुभवी टिम साउदी ने इस मैच में गेंद से कमाल दिखाकर 3 विकेट लिए।

मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। Star Sports 1 और Star Sports 1 HD पर पर आप अंग्रेजी कमेंट्री जबकि Star Sports Hindi और Star Sports Hindi HD पर हिंदी कमेंट्री देख सकते हैं।