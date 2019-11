T20 World Cup Qualifier 2020, Netherlands vs Papua New Guinea ned vs png Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Final Match, Live Cricket Score Updates: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आज शनिवार यानी 2 नवंबर 2019 को रात 9:00 (भारतीय समयानुसार) बजे से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में खेला जाएगा। इस मैच में नीदरलैंड और पापुआ न्यू गिनी की टीमें आमने-सामने होंगी।

सेमीफाइनल मुकाबले में नीदरलैंड ने आयरलैंड को 21 रन से मात दी थी तो वहीं नामीबिया को हराकर पापुआ न्यू गिनी ने फाइनल में प्रवेश किया। दोनों ही टीमों के लिए टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर शानदार गुजरा है। ऐसे में दोनों की कोशिश जीत हासिल करने की होगी। वहीं फाइनल मुकाबले से पहले तीसरे नंबर के लिए आयरलैंज और नामीबिया की टीमें आपस में भिड़ेंगी। इस मैच में प्लेइंग इलेवन की बात करें तो दोनों टीमों इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित):

नीदरलैंड: पीटर सेलर (कप्तान), टोबीस विसे, मैक्स ओडोव्ड, बेन कूपर, कॉलिन एकरमैन, रेयान टेन डजचाटे, रूलोफ वैन डेर मेरवे, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर), ब्रैंडन ग्लोवर, पॉल वान मीकेरेन, टिम वान डेर गुगटेन।

पापुआ न्यू गिनी: असद वाला (कप्तान), लेगा सियाका, चार्ल्स एमिनी, सेसे बायू, रिले हेकुरे, नॉर्मन वानुआ, किपलिन डोरिगा (विकेटकीपर), टोनी उरा, जेसन किला, डेमिएन रावू, नोसाइना पोकाना।

