VIDEO: चाचा इंजमाम उल हक की तरह ही सुस्त है यह क्रिकेटर! मजेदार ढंग से हुआ रनआउट

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हाल ही में नार्थैम्पटनशायर के खिलाफ 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तानी टीम ने ये जीत अपने इंग्लैंड दौरे के दूसरे वार्म अप मैच में हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने 134 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा किया। पाकिस्तानी टीम ने इमाम—उल—हक़ और हरीस सोहेल के अर्ध शतक की मदद से फाइनल पारी में जीत दर्ज कर ली। ये जीत निश्चित रूप से उन्हें उस वक्त बड़ा सहारा देगी जब वह अपने पहले वार्म अप खेल में प्रदर्शन के लिए उतरेंगे।

फाइनल पारी के चौथे ओवर में, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज, इमाम उल हक़ और अजहर अली रनिंग के दौरान पिच पर ही टकरा गए। इसमें देखा गया कि दोनों बल्लेबाज अजीब सी स्थिति में रन लेने के लिए दौड़े और बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से पिच पर टकरा गए। जब इमाम पिच पर असंतुलित होकर गिर पड़े तो इससे अजहर की गति भी प्रभावित हुई। नार्थैम्पटन के क्षेत्ररक्षक रिकार्डो वास्कोनसेलोस ने फुर्ती से स्टंप का निशाना साधा और अजहर अली को चलता कर दिया।

Azhar Ali and Imam-ul-Haq running between the wickets against Northamptonshire. Video courtesy of Northants ccc #Cricket #NORTHAMPTONSHIREvPAKISTAN pic.twitter.com/mBtISQChUJ

