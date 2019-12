PAK vs SL, 2nd Test, Sri Lanka tour of Pakistan Test Series, 2019: पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई। नसीम शाह ने दूसरी पारी में पांच विकेट झटकर श्रीलंका को बैकफुट पर धकेला और मैच को 263 रनों से पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। इस शानदार स्पेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम शाह भावुक नजर आए। दरअसल, एक पत्रकार ने नसीम से सवाल किया कि वो इस शानदार स्पेल को किसे समर्पित करना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं चाहता था कि ये यादगार स्पेल में अपनी अम्मी के नाम करूं और इस दौरान वह मुझे टीवी पर देखें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसलिए यह स्पेल में अपने अब्बू को समर्पित करना चाहूंगा। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह आंसू पोछते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल आए।

बता दें नसीम की मां लंबे समय से बीमार चल रही थी, पिछले महीने ही उनका निधन हो गया। उस दौरान नसीम ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन जब उन्हें वापस पाकिस्तान आने के लिए कहा गया तो उन्होंने मां के सपने को पूरा करने की बात कही और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए वहीं रुके रहे। इसी सीरीज के पहले टेस्ट में नसीम ने डेब्यू किया। पाकिस्तान ने दस साल बाद घरेलू सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में वापसी का जश्न मनाते हुए दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 263 रन से हराकर सीरीज 1-0 से जीत ली।

Naseem Shah tells his powerful story.. this is the kind of stuff what heroes are made of.. #PakvSL #Cricket https://t.co/i6Yth5pWqX pic.twitter.com/6XsF1488qW

— Sawera Pasha (@sawerapasha) December 23, 2019