बांग्लादेश क्रिकेट के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा, श्रीलंका को उसी के घर में हराकर बांग्लादेश ने एक यादगार जीत हासिल की। इसके अलावा टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ अपने टी-20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। रहीम ने 35 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 72 रन बनाए और टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। बांग्लादेश की तरफ से इतनी कम गेंदों मे अर्धशतक जड़ने वाले रहीम दूसरे बल्लेबाज हैं। लास्ट ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी और पिच पर रहीम को चोट लग गई थी। चोट लगने के बावजूद भी रहीम ने हिम्मत नहीं हारी और टीम को जीत दिलाने का प्रयास करते रहे। रहीम आखिरकार अपने ही बल्ले से रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में सफल रहे। रहीम ने इस जीत की खुशी मैदान पर बेहद खास अंदाज में मनाया। रहीम अपनी शानदार पारी के अलावा नागिन डांस के लिए भी सुर्खियों में बने हुए हैं। रहीम ने मैच जीतने के बाद ट्विटर पर एक तस्वीर के जरिए इस खुशी को फैंस के साथ साझा किया।

बता दें कि मैच जीतने के बाद रहीम गेंदबाज थिसारा परेरा के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे, उनके जश्न मनाने के इस तरीके को फैंस भी बेहद पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ फैंस इससे खफा भी नजर आ रहे हैं। मैच के दौरान दनुष्का गुनाथिलका ने एक बार रहीम को देखकर नागिन डांस कर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद रहीम उसी अंदाज में जश्न मनाते नजर आए।

सोशल मीडिया पर उनका डांस करता हुआ यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इससे पहले श्रीलंका के लिए नुवान ने सबसे अधिक दो विकेट लिए, चमीरा और थिसारा को एक-एक सफलता मिली।

Mushy with best naagin dance ever. pic.twitter.com/Ka6PdaxI0L — Farheen (@imFarheenRizvi) March 10, 2018

The Day of Mushfiqur Rahim

Fantastic Match winning Inning at

#NidahasTrophy 2018

Mushfiqur 72 Runs in 35 Balls

5 Fours

4 Sixes

Strike Rate 204/ &

Playerof the match award

Well played Mr @mushfiqur15 #SLvBAN #BAN #BangalTigers pic.twitter.com/mG3z2DV37D — #Cricket_Scores #NidahasTrophy2018 (@T20Emirates) March 10, 2018

Musfiq uncle inshallah I will play for my country one day remember my name Monjural Islam Rahi and always play aggressive with bat ball fields — FOLLOW HELP 53K(@IAMBARCA10) March 10, 2018

