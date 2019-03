Mumbai vs UP Super League, Live Score: मुंबई बनाम यूपी।

Mumbai vs Uttar Pradesh, Mumbai vs UP Live Cricket Score Streaming Online: सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के सुपर लीग ग्रुप बी के एक अहम मुकाबले में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कप्तान अंकित राजपूत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इससे पहले सोमवार को खेले गए मैच में दिल्ली के खिलाफ यूपी को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमें पहले ही खिताबी दौड़ से बाहर हो गई थीं लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को अंतिम 3 गेंद में जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी, तब शोरे ने अंकित राजपूत (20 रन पर 2 विकेट) की गेंद पर विजयी छक्का लगा दिया।

दिल्ली के लिए 4 मैचों में यह पहली जीत थी जबकि उत्तर प्रदेश की 3 मैचों में यह तीसरी हार है। उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 140 रन बनाए। उसके लिए प्रियम गर्ग ने 30 और शुभम चौबे ने 29 रन का योगदान दिया। दिल्ली के लिए पवन नेगी ने 3 ओवर में महज 9 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि नवदीप सैनी को भी दो सफलता मिली।