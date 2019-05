Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2019 के आखिरी लीग मैच में रविवार को कोलकाता नाइटराइडर्स को नौ विकेट से हराया। मुंबई ने इस जीत से शीर्ष दो में जगह बनाई जबकि केकेआर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चला और उन्होंने टीम के लिए शानदार अर्धशतक जड़ने का काम किया। 134 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम को रोहित ने अंत एक छोर से संभाले रखा। रोहित ने 48 गेंदों में नाबाद 55 रनों की पारी खेली और प्लेऑफ से पहले अपनी फॉर्म हासिल की। रोहित ने अर्धशतक जड़ने के बाद मैदान में बैट को अपने सीने से लगाया। रोहित की इस क्यूट सी हरकत से माना जा रहा है कि उन्होंने इस पारी को अपनी बेटी समायरा को डेडिकेट करने का काम किया। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह और बेटी समायरा भी इस मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद थीं।

हालांकि, जब रोहित ने अर्धशतक लगाया तो उनकी बेटी सो रही थी, लेकिन मैच जीतने के बाद रोहित समायरा के साथ मैदान पर खेलते हुए नजर आए। अपनी क्यूट बेटी समायरा के साथ रोहित मैदान पर काफी देर तक मस्ती करते नजर आए। रोहित शर्मा और उनकी बेटी के इस पल को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो को मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर शेयर करने का काम किया। मुंबई के पास इस सीजन खिताब अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा।

