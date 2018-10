भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। एशिया कप में धोनी के फ्लॉप शो को देखते हुए क्रिकेट के दिग्गज ने टीम को उनकी जगह युवा खिलाड़ी को मौका देने की बात कर चुके हैं। अब धोनी को लेकर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगारकर ने अपनी बात रखी है। अगारकर ने ऋषभ पंत की वकालत करते हुए उन्हें टेस्ट के साथ-साथ वनडे टीम में भी शामिल करने की बात कही। अगारकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ” वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में ऋषभ पंत को टीम में मौका दिया जाना चाहिए। धोनी को आराम देकर उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। धोनी की जगह पंत को खिलाने से टीम को फायदा होगा। धोनी पिछले कुछ समय से लय में नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में युवा खिलाड़ी को मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। पंत ने टेस्ट में खुद को साबित किया है और उन्हें वनडे में मौका देने का ये बिल्कुल सही समय होगा।”

अगारकर ने आगे कहा, ”मुझे पूरा यकीन है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान इस बारे में सोचेंगे। खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल तबी किया जा सकता है जब वह फॉर्म में हो, मौजूदा समय में पंत शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में पंत ने 82 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली थी। इससे पहले पंत इंग्लैंड में भी अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। ”

अगारकर की इस बात से धोनी के फैंस खुश नहीं हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। माही के फैंस अगारकर को ये सलाह खुद के पास ही रखने के लिए कह रहे हैं। बता दें कि एशिया कप में धोनी विकेट के पीछे तो तेजतर्रार रहे लेकिन बल्ले से वह पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहे।

Hey Mr. @imAagarkar u insulted M.S.Dhoni previously last year,he answered you with the bat..This time again he will answer you,with the bat only,don’t worry. And yes,keep insulting him,he will be back again, because he is not here to block the places. #MSDhoni #Dhoni — Arnab Singh Dhoni (@onlyformsdhoni) October 5, 2018

@imAagarkar Dear Ajit Agarkar,

With due respect I am once again requesting you to keep your opinions n suggestion in ur pocket becoz it will not going to be executed in crickets.

MSD is still n frvr d bst (mentor +wk+batsman). @BCCI @msdhoni @ICC @virendersehwag @imVkohli — Amit Kr. Gupta (@AmitGupta_0707) October 5, 2018

Ajit Agarkar is always after MS Dhoni.I don’t understand,what’s his problem with the latter. https://t.co/PXJDhvCqN4 — Aayushi Rathi (@aayushi07rathi) October 5, 2018

2007 mai Ajit Agarkar ke badle joginder Sharma ko khilane ka badla le ke rahega Ajit agarkar — POTLI BABA KI (@ashish_bijalwan) October 5, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App