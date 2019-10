IND vs RSA, 3rd Test, South Africa tour of India, 2019: भारत ने मंगलवार को अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका का 3-0 से क्लीनस्वीप करके साबित कर दिया कि वह टेस्ट की बेस्ट टीम है। रांची टेस्ट के चौथे दिन भारत ने साउथ अफ्रीका को पारी और 202 रनों से हराकर बड़ी जीत के साथ सीरीज अपने नाम किया। भारत के लिए पहली बार टेस्ट में ओपनिंग कर रहे रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज खास रहा। रोहित ने इस सीरीज में दो शतक और एक दोहरा शतक जमाया। शानदार जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कप्तान विराट कोहली भी मजाकिया मूड में नजर आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कोहली बेहद कूल और रिलेक्स दिखाई दे रहे थे। कप्तान ने इस जीत के लिए टीम के सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया किया। इस दौरान रिपोर्टर ने कोहली से धोनी के संन्यास को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब विराट ने हंसते हुए दिया।

दरअसल, कोहली से पूछा गया कि बीसीसीआई के होने वाले अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि वह पद संभालने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर विराट कोहली से बात करेंगे। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए पहले तो कोहली हंसे और फिर उन्होंने कहा कि अभी इस विषय को लेकर उनकी सौरव गांगुली से किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। वहीं एक रिपोर्टर ने कोहली से पूर्व कप्तान एमएस धोनी से मुलाकात पर सवाल किया। रिपोर्टर ने पूछा मैच चार दिन में ही समाप्त हो गया है क्या अब आप धोनी से मिलने जाएंगे?

Reporter: When in Ranchi, a visit to the local boy’s crib beckons?

Virat: Be our guest #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/HLdDYX3Pxn

