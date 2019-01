ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला लगातार बोल रहा है। धोनी मेलबर्न में इस सीरीज का अपना तीसरा अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। धोनी ने 74 गेंदों में अपना पचास पूरा किया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग के दौरान धोनी को आते ही जीवनदान दिया था। इसके बाद पीटर सिडल की गेंद पर धोनी के बल्ले से गेंद लगकर विकेटकीपर एलेक्स कैरी के पास गेंद गई। वहां पास खड़े फील्डर ने कैच आउट के लिए अपील की। गेंदबाज और कीपर ने इसे नजरअंदाज किया। वहीं बाद में रिप्ले देखने पर पता चला कि गेंद धोनी के बल्ले से लगकर कीपर के दस्ताने में गई है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी गलती ने उन्हें मैच से दूर करने का काम किया। इस दौरान धोनी 34 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 231 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत भी खराब रही। पारी के तीसरे ओवर में ही भुवनेश्वर कुमार ने सलामी बल्लेबाज एलेक्स कैरी (05) को स्लिप में खड़े कप्तान विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा।

india vs australia, क्रिकेट, क्रिकेट स्कोर, ind vs aus, ind vs aus live score : यहां जानें मैच का लेटेस्ट अपडेट्स

कप्तान एरोन फिंच की खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा जो 14 रन बनाकर भुवनेश्वर का दूसरा शिकार बने। नौवें ओवर में 27 रन पर दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट खोने के बाद उस्मान ख्वाजा (34) और पिछले मैच में शतकीय पारी खेलने वाले शान मार्श (39) ने टीम के स्कोर को 100 तक पहुंचाया। चहल ने पारी के 24वें ओवर में दोनों का विकट झटककर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत कर दी। इस ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने मार्श को स्टंप किया जबकि चौथी गेंद पर ख्वाजा चहल को ही कैच दे बैठे।

Not much of an appeal from the Aussies, but it looks like Dhoni has edged that! Not out… #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/6iOl7tfrGD

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 18, 2019