पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिछले कुछ महीनों से क्रिकेट से दूर हैं। क्रिकेट के मैदान से दूर रहने के बावजूद किसी न किसी वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी ने भारत की ओर से अपना आखिरी मैच खेला था। ऐसा माना जा रहा था कि धोनी अब संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविवार (8 दिसंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की हार के बाद एक बार फिर फैंस को टीम में धोनी की कमी महसूस हुई। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर विकेट के पीछे नाकाम नजर आए। पंत से कैच छूटने के बाद स्टेडिय़म में मौजूद दर्शक जोर-जोर से धोनी-धोनी के नारे लगाने लगे।

धोनी मैदान पर वापसी कब तक करेंगे इस बात को लेकर अभी तक किसी ने भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। कोच रवि शास्त्री, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और कप्तान कोहली लगातार धोनी के सवालों से बचते नजर आए। वहीं धोनी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धोनी इस वीडियो में 1976 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘कभी-कभी’ का गाना गाते दिखाई पड़ रहे हैं।

Mahi is here to destroy those Monday blues! Listen to him croon to one of the Bollywood classics! #Mahi #Dhoni #MSD @msdhoni pic.twitter.com/CTlAXdbagD

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) December 8, 2019