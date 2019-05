धोनी का फ्यूचर नहीं है पेंटिंग, भूख की वजह से बोल गए इतनी बड़ी बात Video

कुछ दिन पहले भारतीय पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में धोनी अपनी पेंटिंग को लेकर बात कर रहे थे। धोनी ने उस वीडियो में कहा था कि वे बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक रहा है और वह क्रिकेट के बाद अब इसे ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। धोनी के इस वीडियो को देख लोगों ने इसे धोनी का पोस्ट रिटायरमेंट प्लान भी बताया। लेकिन वीडियो में धोनी द्वारा दिखाई गई पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बच्चे ने बनाई हैं। अब धोनी ने इस वीडियो के पीछे का सच बताया है।

दरअसल धोनी द्वारा पोस्ट किया गया वो वीडियो एक विज्ञापन है हिस्सा था। धोनी ने चॉकलेट बार स्नीकर्स का विज्ञापन करते हुए ट्विटर पर एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धोनी ने कहा ” मैं और पेंटिंग कोई चांस ही नहीं। मुझे बहुत भूक लगी थी और मैं बहुत ज्यादा भूखा था। तो वो फैसला भूख में लिया गया फैसला था।” इसके बाद वे पेंटिंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले “मैं अपने इस स्नीकर्स की कसम खता हूं। आज से सिर्फ टूथ ब्रश और हेयर ब्रश नो पेंट ब्रश। लेकिन वो लोग जिन्हें सच में मेरी पेंटिंग पसंद आई। वो लोग या तू मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। या फिर आप लोग भी मेरी तरह बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो अगली बार भूख लगने पर स्नीकर्स खाओ।”

Mahi please take Snickers chocolates with you. Incase you feel hungry during the game.#DhoniIsBack pic.twitter.com/gWQ1drnjQi

— rekhakrishnan Indian (@rekhakrishnan31) May 22, 2019