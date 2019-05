VIDEO: रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे एमएस धोनी? माही ने खुद खोला राज

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी अपनी पोस्ट रिटायरमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। धोनी के मुताबिक उन्हें बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक रहा है और वह क्रिकेट के बाद अब इसे ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। धोनी के फैन पेज पर शेयर किए गए इस वीडियो में धोनी कहते हैं, ‘बहुत दिनों से आप सभी से एक बात कहनी थी। यह एक सीक्रेट है जो आज मैं आप सभी से शेयर करने जा रहा हूं। दरअसल, मैं क्रिकेट के बाद अपना फोकस पेंटिंग पर करना चाहता हूं। मैंने अपने पहले आर्ट एग्जिबिशन की तैयारी करना चाहता हूं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा और समय है।’ धोनी ने इसके बाद खुद की बनाई हुई कुछ पेंटिंग भी फैंस के साथ शेयर की। इन तस्वीरों में धोनी ने अपनी पसंदीदा पेंटिंग का जिक्र भी किया।

आर्ट एग्जिबिशन के तैयार होने के बाद वहां आने के लिए धोनी ने फैंस से आग्रह किया। इसके साथ ही धोनी ने फैंस से सुझाव भी मांगे। बता दें कि धोनी इस वीडियो में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और उनका हेयर स्टाइल भी मौजूदा समय का नहीं लग रहा। कुछ क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पुराना बता रहे हैं। क्रिकेट जगत से धोनी की संन्यास को लेकर ऐसी खबरें आती रही है कि वह साल 2019 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे।

Each and every Dhoni fans must Watch this stunning video #WhyDhoniWhy @msdhoni pic.twitter.com/OGUOgpnQHn

— Svasan (@ssvasan91) May 20, 2019