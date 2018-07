भारत और इंग्लैंड के बीच हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद अब हर तरफ इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चर्चा हो रही है। तीसरा और आखिरी मैच 8 विकेट से हारने के बाद जब भारत की टीम हेडिंग्ले मैदान में ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रही थी, उस वक्त एमएस धोनी ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से अब वनडे मैचों से उनके संन्यास लेने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल, जब टीम इंडिया के खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे, तब धोनी ने अंपायर के हाथों से गेंद ले ली। इसी वजह से उनके फैन्स के मन में संन्यास को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें धोनी अंपायर के हाथ से गेंद लेते दिख रहे हैं।

अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गेंद लेने की वजह से संन्यास की अटकलें कैसे लगाई जा रही हैं, तो आपको बता दें कि धोनी टेस्ट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच के वक्त भी कुछ ऐसा ही किया था। मैच ड्रॉ होने के बाद धोनी ने अंपायरों से स्टंप ले लिया था। धोनी ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।

MS Dhoni hints at retirement? He took the ball from umpires after the game. #ENGvIND pic.twitter.com/ZKT00OTHxn

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) July 18, 2018