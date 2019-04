IPL 2019, RCB vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स रविवार को रोमांचक मुकाबले में रायल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों एक रन से हार गई। टीम भले ही हार गई हो, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। धोनी ने नाबाद 84 रनों की अपनी पारी में पांच चौके और सात छक्के लगाने का काम किया। एक छोर से जहां चेन्नई लगातार विकेट खो रही थी तो वहीं दूसरी ओर से धोनी अंत तक लड़ते रहे। अंतिम 21 गेंदों में टीम को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर रविंद्र जडेजा के साथ धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं 17वें ओवर की गेंदबाजी की कमान युवा गेंदबाज नवदीप सैनी के हाथों में थी। ओवर की चौथी गेंद पर धोनी हल्के हाथ से शॉट खेलकर सिंगल लेने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए।

दरअसल, धोनी पहले रन लेने के लिए आगे बढ़े पर नवदीप को तेजी से गेंद की तरफ जाता देख उन्होंने अपना इरादा बदला। धोनी ने जोर से चिल्लाते हुए साथी खिलाड़ी जडेजा को वापस क्रीज पर लौटने को कहा। जडेजा ने वापस लौटने में बहुत देर कर दी और नवदीप ने आसानी से उन्हें रन आउट कर दिया। आरसीबी के लिए ऐसे समय पर विकेट मिलना टीम को जीत के करीब पहुंचाने का काम का काम किया। वहीं धोनी इस दौरान मैदान पर बेहद नाराज नजर आए।

The run-out that got MSD furious https://t.co/aSmEwAD2tJ via @ipl

— amit kumar (@amitkum66253697) April 22, 2019