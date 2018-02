दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले विकेटकीपिंग छोड़ गेंदबाजी करते नजर आए धोनी, देखें वीडियो

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवें वनडे से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाजी करते नजर आए। चौथे वनडे में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने पोर्ट एलिजाबेथ में होने वाले मैच से पहले जमकर अभ्यास किया। बल्लेबाजों ने जहां बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की तो वहीं गेंदबाजों ने भी अपनी लाइन-लैंथ पर मेहनत की। नेट प्रैक्टिस के दौरान महेन्द्र सिंह धोनी स्पिन गेंदबाजी करते नजर आए। धोनी को आपने टेस्ट क्रिकेट में मीडियम पेस फेंकते देखा होगा, लेकिन यहां वो स्पिन डालते नजर आए। धोनी के अलावा अक्षर पटेल भी अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का अभ्यास किया। पिछले कुछ वर्षो के दौरान वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका में भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम इस बार एक अलग ही लय में नजर आ रही है। चौथे वनडे को छोड़ दिया जाए तो अभी तक टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने छह मैचों की वनडे सीरीज के पहले तीन मैचों को जीत चुकी है और इस बार टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने से महज एक जीत दूर है।

साल 2013-14 के दौरान हुई वनडे सीरीज में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी। 2010-11 में हुई सीरीज में मेहमान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन भारतीय टीम 2-3 से सीरीज हार गई। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बारिश खलल पैदा कर सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को शहर में बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिससे टीम संयोजन पर असर पड़ सकता है।

Some left arm spin from @akshar2026 and slow leggies from @msdhoni. It’s all happening at the spinner’s nets #TeamIndia #SAvIND pic.twitter.com/syf23R6dSE

— BCCI (@BCCI) February 12, 2018