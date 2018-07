भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी मौजूदा समय में इंग्लैंड दौरे पर हैं। साल 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को छक्का लगाकर जीत दिलाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत में एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। धोनी के जन्मदिन के मौके पर उनके साथी खिलाड़ी के साथ-साथ फैन्स भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने ही अंदाज में धोनी को बर्थडे विश किया है। सहवाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर धोनी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ” जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, आपकी जिंदगी इस स्ट्रेच से ज्यादा लंबी हो और आपको हर चीज में आपकी स्टम्पिंग से ज्यादा तेजी से खुशियां मिलें। ओम फिनिशाया नम: !’ इस दौरान सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में धोनी को विकेटकीपर स्टंप करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। सहवाग के अलावा टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने भी धोनी को बर्थडे विश किया है। हाल ही में टीएसदी कॉर्प कंपनी ने सहवाग को सोशल नेटवर्किंग साइट पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला खिलाड़ी बताया है।

सहवाग सोशल मीडिया पर अपने ट्विट की वजह से छाए रहते हैं। बता दें कि सहवाग और धोनी को लेकर मीडिया में कई बार मतभेदों की खबरें आती रहीं। हालांकि, दोनों ही खिलाड़ियों ने कभी इसे नहीं माना और कई मौकों पर साथ नजर आए। सहवाग ने जब धोनी को अपने स्कूल में आने के लिए आमंत्रित किया तो धोनी खुशी-खुशी तैयार हो गए। वहीं सहवाग भी धोनी के कई इवेंट्स में नजर आ चुके हैं। कई मौकों पर दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ भी की है। धोनी और सहवाग ने भारत की ओर से कई साझेदारियां साथ निभाई है।

#HappyBirthdayMSDhoni . May your life be longer than this stretch and may you find happiness in everything, faster than your stumpings. Om Finishaya Namaha ! pic.twitter.com/zAHCX33n1y

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 6, 2018