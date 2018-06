भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आयरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले फुटबॉल खेलते नजर आए। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीम बनाई और नेट सेशन के दौरान जमकर फुटबॉल की प्रैक्टिस की। इस दौरान दिनेश कार्तिक मैच का हाल बताते नजर आए। दिनेश कार्तिक के मुताबिक लंबे समय तक चले इस फुटबॉल मैच को विराट कोहली की टीम 4-2 से अपने नाम करने में कामयाब रही। दिनेश कार्तिक ने इस दौरान टीम के बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी बात की। कार्तिक जब मैदान पर फुटबॉल मैच की जानकारी दे रहे थे तभी शिखर धवन वहां मस्ती भरे मूड में घूमते नजर आए। कार्तिक ने धवन को लेकर कहा कि धवन आज ऑफ पर है और वह मैदान पर एन्जॉय कर रहे हैं। वहीं आयरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह नेट पर गेंदबाजी प्रैक्टिस कर रहे थे। बता दें कि यह वीडियो पहले मैच से पहले की है। पहले मैच में आयरलैंड पर भारत ने 76 रनों की विशाल जीत दर्ज करने में कामयाब रही और टीम की कोशिश दूसरे मैच में भी वहीं प्रदर्शन जारी रखने की होगी। पहले मैच में लोकेश राहुल और दिनेश कार्तिक प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, ऐसे में आज के मैच में उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है।

भारत ने बुधवार को खेले गए पहले मैच में आयरलैंड को 76 रनों से हरा दिया था। दोनों टीमें सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में दे विलेज मैदान पर आमने-सामने होंगी। पहल मैच में भारत को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई थी। रोहित शर्मा और शिखर धवन की सालमी जोड़ी ने उसे बड़ा स्कोर प्रदान किया जिसके बाद युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने आयरलैंड के बल्लेबाजों को विकेट पर पैर जमाने का मौका नहीं दिया।

DK’s day out at Malahide Cricket Club.@DineshKarthik takes us through Team India’s nets session on the eve of the first T20I against Ireland – by @RajalArora

https://t.co/xzNpNGHGqF #IREvIND pic.twitter.com/2s04wZVlsF

— BCCI (@BCCI) June 27, 2018