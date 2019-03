MS Dhoni rested from the last two ODI: पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने सोमवार को महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सीमित ओवरों की टीम का ‘आधा कप्तान’ करार दिया और कहा कि उनकी अनुपस्थिति में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में असहज नजर आ रहे थे। धोनी को अंतिम 2 वनडे के लिए आराम दिया गया है। सीरीज अब 2-2 से बराबरी पर है और बुधवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में निर्णायक मैच खेला जाएगा। बेदी ने कहा, ‘मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूं लेकिन हम सभी हैरान थे कि धोनी को आराम क्यों दिया गया और रविवार को मोहाली में विकेट के पीछे, बल्लेबाजी और फील्डिंग में उनकी अनुपस्थिति खली। वह एक तरह से आधे कप्तान हैं।’ उन्होंने कहा, ‘धोनी अब युवा नहीं होने जा रहे हैं और वह पहले जैसे फुर्तीले भी नहीं हैं लेकिन टीम को उनकी जरूरत है। उनकी उपस्थिति से टीम शांत भाव से खेलती है। कप्तान को भी उनकी जरूरत महसूस होती है और उनके बिना वह असहज नजर आते हैं। यह अच्छा संकेत नहीं है।’

72 वर्षीय बेदी ने इसके साथ ही कहा कि भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से पहले वनडे टीम में प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने कहा, ‘मैं निजी तौर पर चाहता हूं कि वे वर्तमान में जियें। वर्ल्ड कप में अब भी ढाई महीने का समय है। केवल अपना खेल खेलो। वर्ल्ड कप के लिए हम पिछले डेढ़ साल से प्रयोग कर रहे हैं और मैं इससे कतई खुश नहीं हूं।’ बेदी ने इसके साथ ही कहा कि 23 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल आगामी विश्व कप से पहले टीम के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।

उन्होंने कहा, ‘इनमें से कोई भी आईपीएल के दौरान चोटिल हो सकता है। आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे संबंधित फ्रैंचाइजी की तरफ से खेलते हुए अपना शत प्रतिशत ना दें।’ बता दें कि आईपीएल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों को कुछ मैचों से आराम दिया जा सकता है।

