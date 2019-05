Sanjeev Gupta has been misusing a matrimonial site to engage in dirty talks with women: क्रिकेट के भगवन कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और पूर्व दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण पर सीएसी का सदस्य रहने के बावजूद आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने को लेकर बीसीसीआई के लोकपाल डी के जैन को हितों के टकराव की शिकायत करने वाले मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। संजय पर एक महिला से अश्लील चैट करने का लगा आरोप लगा है।

एमपीसीए को उस समय बड़ा झटका लगा जब संजीव गुप्ता को लेकर एक अश्लील मेल संघ के सदस्यों के पास आया। संजय का शादी कराने वाली एक वेबसाइट का दुरुपयोग कर वॉहट्सएप पर एक महिला से अश्लील बातों में संलिप्ता का एक मेल सदस्यों के पास आया जिसके बाद दफ्तर में सनसनी मच गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस मेल में कहा गया है कि संजीव ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग पहले महिला से संपर्क साधन के लिए किया और फिर अश्लील बातों करने लगा। जिसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने इस मुद्दे को उठाया और संजीव की प्रोफाइल को साइट से ब्लॉक करने को कहा।

इस मेल के आने के बाद एमपीसीए के सदस्य राज सिंह चौहान ने सचिव मिलिंद कानमाडिकर को लिखा, “आज मुझे एक पत्र मिला जिसमें कुछ कागजात संलिप्त हैं। यह पत्र संजीव के खिलाफ शिकायत है और यह शिकायत एक अनजान महिला ने की है। महिला का कहना है कि यह शख्स एमपीसीए का सदस्य संजीव गुप्ता है। इस संबंध में महिला ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शिकायत की थी।” चौहान ने कहा, “यह मामला फरवरी-2019 का है। मैं साथ में वह पत्र संलिप्त कर रहा हूं। आप पत्र में लिखी जानकारी को जांचें और हमें बताएं कि इस तरह के मामलों की एमपीसीए में रिपोर्ट की जा सकती है या नहीं।”

शादी कराने वाली साइट पर जो 9 फरवरी को की गई शिकायत के मुताबिक “यह साइट कोई संजीव गुप्ता नाम के शख्स द्वारा उपयोग में ली जा रही है जो इंदौर का रहने वाला है और उसकी आईडी 19997366 है। यह इस साइट से अश्लील बातें, इत्यादि जैसी चीजों कर रहा है। कुछ ही मिनटों के भीतर वे गंदी बातों में लिप्त होने लगते हैं। वे महिलाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ व्हाट्सएप वीडियो चैट करने की कोशिश करते हैं। 11 फरवीर को एक और शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया है कि, “यह शख्स अभी भी इस साइट पर सक्रिय है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई सिवाए उसकी पहचान जानने के अलावा। उसने पहचान पत्र दे भी दिया होगा लेकिन यह भी हो सकता है कि यह शख्स कोई और हो। इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की जाए। वह एमपीसीए का सदस्य भी है। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस संबंध में पत्र लिखा था। इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।” मैट्रिमोनियल साइट ने मेल के जरिए संजय से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अभी तक उन्होंने मेल का कोई जबाव नहीं दिया है।

