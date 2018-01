VIDEO : विराट कोहली की तरह हार्दिक पांड्या को आउट करना चाहते थे मॉर्ने मॉर्कल, मिला ये जवाब

भारतीय टीम न्यूलैंड्स क्रिकेट मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को 209 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत को 200 रनों के पार पहुंचाने का काम ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने किया। भारत के लिए सबसे ज्यादा 93 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। वहीं, चेतेश्वर पुजारा 26 और भुवनेश्वर कुमार ने 25 रनों की पारी खेली। पांड्या अपने शतक से चूक गए। उन्होंने अपनी आतिशी पारी में 95 गेंदों में 14 चौके और एक छक्का लगाया। लेकिन पांड्या के लिए इस पिच पर 93 रन बनाना कतई आसान नहीं था। एक तरफ जहां भारतीय बल्लेबाज अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की गेंद पर आउट हो रहे थे तो वहीं पांड्या डेल स्टेन, कागिसो रबाडा, मॉर्ने मॉर्कल और फिलेंडर को अपने बल्ले से जवाब दे रहे थे। इसी बीच मॉर्ने मॉर्कल ने एक तेज रफ्तार वाली गेंद पर पांड्या को हैरान कर दिया।

हार्दिक पांड्या ने मॉर्ने मॉर्कल की इस गेंद के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। मॉर्ने मॉर्कल ने कुछ इसी तरह की गेंद डालकर भारतीय कप्तान विराट कोहली को मैच के पहले दिन आउट किया था। हार्दिक पांड्या ने कोई गलती नहीं की और मॉर्ने मॉर्कल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर केशव महराज के खिलाफ भी बड़े शॉट्स लगाए।

Pandya asks Bhuvi if he should have smashed Morkel pic.twitter.com/gcxk1FWrxe

— anshul kothari (@slimshady_ansh) January 6, 2018