हसीन जहां के आरोपों में घिरे मोहम्मद शमी ने बीसीसीआई से की यह खास दर्ख्वास्त

पत्नी के द्वारा लगाए गए विवाहेत्तर संबंध रखने, रेप, घरेलू हिंसा और हत्या की साजिश रचने के आरोप के बाद कानूनी जांच का सामना कर रहे क्रिकेटर मोहम्मद शमी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी मामले की जांच जल्द से जल्द कर ले। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक मोहम्मद शमी ने कहा- ”मेरे क्रिकेट का इससे मामले के साथ कोई लेना-देना नहीं है। यह बस मेरे करियर को बर्बाद करने की एक चाल है। मैं बीसीसीआई से निवेदन कर चुका हूं कि वह जितना जल्दी हो सके इस मामले की जांच शुरू करे और अगर मैं निर्दोष पाया जाता हूं तो मुझे फिर से प्रेक्टिस शुरू करने दे ताकि मेरे खेल पर असर न पड़े।” मोहम्मद शमी ने यह बात रविवार (18 मार्च) को कही। रविवार को ही उत्तर प्रदेश के अमरोहा स्थित उनके आवास पर पुलिस जांच के लिए पहुंची। बता दें कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कोलकाता में शमी और उनके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

My cricket has no link with this matter. This is just a tactic to spoil my career. I've requested BCCI to start their investigation at the earliest & if I am proved to be innocent then let me resume my practice so that my game is not affected: #MohammadShami pic.twitter.com/ngINjKNYID

— ANI (@ANI) March 18, 2018