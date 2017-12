श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। होल्कर स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में रोहित ने सबसे तेज शतक जड़कर एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा के शतक की भविष्‍यवाणी मैच से पहले ही कर दी थी। दरअसल, मैच के दौरान चौथे ओवर में ही कैफ ने अपने एक फ्रेंड को वाट्सएप कर बता दिया कि आज रोहित शतक लगाएंगे। कैफ ने इसकी वजह रोहित के कमाल की फॉर्म के साथ-साथ इंदौर के पिच का छोटा होना भी बताया। कैफ के मुताबिक इंदौर में बाउंड्री काफी छोटी है और जिस फॉर्म से रोहित इस समय गुजर रहे हैं, अगर वो शुरुआती ओवर अच्छी तरह से खेलने में कामयाब रहते हैं तो वह निश्चित ही यहां शतक लगा देंगे।

कैफ ने भारत की पारी खत्म होने के बाद इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। फैंस ने कैफ के इस ट्वीट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। कुछ ने इसे फोटोशॉप कमाल बताया तो कुछ ने कहा कि आपको 100 की जगह 200 की भविष्‍यवाणी करनी चाहिए थी। वहीं कुछ फैंस ने लिखा कि काश आप गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट की भी जानकारी पहले दे देते।

Sent this to a friend today at 721 pm around the 4th over. Waah ,feel like nostradamus of the day. Rohit Sharma, what an innings, what a week for him .Amazing pic.twitter.com/R9ss6PIzTG

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 22, 2017