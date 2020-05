टेस्ट में शुरुआती 3 मैच में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भले ही 57 साल के हो गए हैं, लेकिन वे अपनी फिटनेस को लेकर अब भी संजीदा हैं। इसकी बानगी सोशल मीडिया पर पोस्ट उनके एक वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। अजहरुद्दीन ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में वे डंबल, प्लेट्स और रॉड से बॉडी के अलग-अलग एरिया के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। अजहर कोर एरिया से बाइसेप्स, शॉल्डर, थाई और विंग्स की एक्सरसाइज करते भी दिख रहे हैं।

हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन के अध्यक्ष अजहर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘एक घंटे का वर्कआउट हमारे पूरे दिन का सिर्फ 4 फीसदी ही है। कोई बहाना न बनाएं।’ यह वीडियो 1 मिनट 15 सेकंड का है। वीडियो देखकर साफ कहा जा सकता है कि भले ही उन्हें क्रिकेट छोड़े करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिटनेस के प्रति उनका जुनून आज भी कायम है। वे नियमित रूप से अपने जिम में रोजाना एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने फैन्स को भी कसरत करने की सलाह दी है। लोग उनकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि, एक फैन ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की।

A one hour workout is only 4 percent of your day.

NO EXCUSES. pic.twitter.com/HeiQrIhw45

— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) May 3, 2020