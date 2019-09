ENG vs AUS, 4th Test, The Ashes 2019: ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में एक ही विकेट लेने में कामयाब रहे। चौथे टेस्ट मैच में पहली पारी में तीन विकेट झटकने वाले स्टार्क को दूसरी पारी में एक बड़ी सफलता मिली। जब उन्होंने विकेट लिया तो कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए यादगार पलों में शामिल हो गया। दरअसल, जिस समय स्टार्क ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट किया उसी दौरान उनकी वाइफ एलिसा हीली ने शानदार चौका लगाया। हीली ने यह चौका वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया। एलिसा हीली भी ऑस्ट्रेलिया की चर्चित क्रिकेटर हैं। स्टार्क की पत्नी पत्नी एलिसा हीली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जहां एक ओर एलिसा हीली चौका लगाती दिखाई पड़ रही हैं तो वहीं स्टार्क उसी समय विकेट झटकते नजर आ रहे हैं। एलिसा हीली और स्टार्क अच्छा खेलने पर अक्सर एक-दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहते हैं।

बता दें कि एलिसा ऑस्‍ट्रेलिया टीम के पूर्व विकेटकीपर इयान हीली की भतीजी हैं और उन्हें इयान को देखकर ही विकेटकीपिंग करने का शौक जागा। महिला क्रिकेट जगत में लिसा को विकेटकीपर के साथ-साथ एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों ही खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। गौरतलब हो कि रविवार को इंग्लैंड को हराते ही ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की एशेज सीरीज को अपने नाम किया।

So Starc gets a wicket & at the same time 2948 kms Healy smacks a 4. Love watching them both!! pic.twitter.com/ANzWQNprre

— Lisa Sthalekar (@sthalekar93) September 8, 2019