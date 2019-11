NZ vs ENG, 2nd Test, England tour of New Zealand, 2019: न्यूजीलैंड ने 375 रन बनाने के बाद इंग्लैंड के दो विकेट जल्दी चटकाकर दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन अपना पलड़ा भारी रखा है। न्यूजीलैंड की टीम जब 191 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी तब पहले टेस्ट के हीरो बीजे वॉटलिंग (55) ने डेब्यू कर रहे डेरिल मिशेल (73) के साथ छठे विकेट के लिए 124 रन जोड़कर पारी को संभाला। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिचेल सैंटनर ने एक ऐसा छक्का लगाया कि गेंद बाउंड्री पार एक सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर जा लगी। हालांकि, इस दौरान गार्ड ने सिर पर टोपी पहन रखी थी। इस वजह से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर सैंटनर ने यह शॉट लगाया था। सैंटनर ने अपनी पारी के दौरान 39 गेंदों पर 23 रन बनाए, इस दौरान उने बल्ले से दो छक्के निकले।

न्यूजीलैंड के 375 रन के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने दिन का खेल खत्म होने तक सलामी बल्लेबाज डॉम सिब्ले (04) और जो डेनली (04) के विकेट गंवाकर दो विकेट पर 39 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स 24 जबकि कप्तान जो रूट 6 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 173 रन से की लेकिन जल्द ही पिछले दिन के दोनों नाबाद बल्लेबाजों टॉम लाथम (105) और हेनरी निकोल्स (16) के विकेट गंवा दिए।

लाथम को स्टुअर्ट ब्रॉड (73 रन पर चार विकेट) ने बोल्ड किया जबकि निकोल्स को सैम कुरेन (63 रन पर दो विकेट) ने ब्रॉड के हाथों कैच कराया। पहले टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले वॉटलिंग और मिशेल ने पारी को संवारा। ब्राड ने इन दोनों को आउट करके इंग्लैंड को वापसी दिलाई। न्यू जीलैंड के अंतिम चार विकेट 60 रन जोड़ने में सफल रहे जिससे मेजबान टीम 350 से अधिक का स्कोर खड़ा करने में सफल रही।

न्यू जीलैंड की रग्बी टीम के पूर्व कोच और अब इंग्लैंड के सहायक रग्बी कोच जान मिशेल के बेटे आलराउंडर डेरिल मिशेल ने बेन स्टोक्स पर चौके के साथ अपना पहला टेस्ट अर्धशतक बनाया। उन्होंने 159 रन की अपनी पारी के दौरान 8 चौके और एक छक्का मारा। वॉटलिंग ने कुरेन पर चौके के साथ अपना 18वां शतक जड़ा। उन्होंने 192 गेंद की अपनी पारी में 7 चौके लगाए।

